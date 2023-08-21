Мостовой: «Спартак» обязан бороться за чемпионство»

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в Премьер-лиге после поражения от петербургского «Зенита» (1:3).

«Они вернутся в чемпионскую гонку. В этом году они обязаны бороться за чемпионство и создавать интригу. А если нет, то возникнет вопрос к людям, работающим там», - передает слова Мостового издание Metaratings.ru.

После шести туров чемпионата России «Спартак» набрал девять баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Что касается «Зенита», то подопечные Сергея Семака набрали десять очков и находятся на четвертой позиции.