Деменко подвёл итоги матча «Краснодар» - «Локомотив»

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о результате поединка пятого тура чемпионата России против столичного «Локомотива». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. «Железнодорожники» спаслись благодаря голу на последних минутах.

«Локомотиву» очень повезло в этом матче уйти от поражения. «Краснодар» имел преимущество, заслуживал победы, но в последние 20 минут чуть выдохся», - передает слова Деменко издание «Известия».

После пяти проведенных туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Локомотив», в свою очередь, располагается на 11-й позиции.