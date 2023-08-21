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Нигматуллин: «Игроки «Спартака» боятся «Зенит» и не верят в себя»

21 Августа 2023 • 08:59 Комментировать

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о результате поединка пятого тура между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Спартак» разочаровал. Главная проблема - невозможно решать серьезные задачи без нормальной игры в обороне. Такое ощущение, что они боятся «Зенит» и не верят в себя», - передает слова Нигматуллина «Газета.Ru».

Поединок состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «Зенита» со счетом 3:1.

После пяти туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, а «сине-бело-голубые» находятся на четвертой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Руслан Нигматуллин
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