Нигматуллин: «Игроки «Спартака» боятся «Зенит» и не верят в себя»

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о результате поединка пятого тура между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Спартак» разочаровал. Главная проблема - невозможно решать серьезные задачи без нормальной игры в обороне. Такое ощущение, что они боятся «Зенит» и не верят в себя», - передает слова Нигматуллина «Газета.Ru».

Поединок состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «Зенита» со счетом 3:1.

После пяти туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, а «сине-бело-голубые» находятся на четвертой строчке.