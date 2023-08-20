Личка оценил игру Лаксальта в центре поля

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка высказался об игре Диего Лаксальта на позиции опорного полузащитника.

«Я подошёл к Диего и начал с ним разговаривать. Он умеет играть в футбол, он достаточно агрессивный, показывает это на тренировках. Он футбольный человек, а в сегодняшнем футболе игрок на этой позиции не только должен уметь отбирать и выбивать мяч, но также играть в футбол», — рассказал чешский специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Личка отметил, что ранее Желько Бувач и Дмитрий Гафин рассказали ему о прежнем опыте уругвайца в центре поля. Марцел также считает, что Диего обладает хорошей физикой и необходимой агрессией для выступления в центре поля.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лаксальт провёл пять матчей в рамках всех состязаний, отдав одну результативную передачу. Участник ЧМ-2018 выступает в футболке «Динамо» с 2021 года.