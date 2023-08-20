Наумов высказался о зависимости «Локомотива» от Дзюбы

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о важности Артёма Дзюбы для состава «железнодорожников».

«Локомотив» любит контратаки, а у Дзюбы есть очень хорошее качество. Он может зацепиться за мяч, придержать его и сбросить, начав контратаку. Когда «железнодорожники» лишились этого, то сразу потерялись. Плохо, когда команда зависит от одного игрока, но это факт», – заявил экс-руководитель клуба Премьер-лиги, чьи слова приводит Vprognoze.ru. По его мнению, возвращение экс-капитана российской сборной поможет «Локомотиву», отметив, что Михаилу Галактионову и его штабу необходима вариативность, чтобы не зависеть от Дзюбы.

Напомним, что после пяти туров Премьер-лиги «Локомотив» находится на 11-м месте в турнирной таблице с пятью очками. Артём Дзюба провёл четыре матча во всех турнирах, забив один гол.