Президент РФС Дюков - о Дзюбе: «Ему нужно внести корректировки в своё поведение»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о поведении форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Ранее нападающий грубо высказался в адрес журналиста «РБ Спорт», поэтому получил два матча дисквалификации условно и был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Спортивный деятель отметил, что общение с журналистами является частью работы футболистов, и считает поступок Дзюбы неправильным.

«Ему нужно внести коррективы в свое поведение, чтобы условное наказание не превратилось в реальное», - приводит слова Дюкова «РБ Спорт».