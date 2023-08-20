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Президент РФС Дюков - о Дзюбе: «Ему нужно внести корректировки в своё поведение»

20 Августа 2023 • 23:25 Комментировать
Сочи
...
Локомотив Москва
27.08 20:00

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о поведении форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Ранее нападающий грубо высказался в адрес журналиста «РБ Спорт», поэтому получил два матча дисквалификации условно и был оштрафован на 50 тысяч рублей. 

Спортивный деятель отметил, что общение с журналистами является частью работы футболистов, и считает поступок Дзюбы неправильным.

«Ему нужно внести коррективы в свое поведение, чтобы условное наказание не превратилось в реальное», - приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Дюков Артём Дзюба
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