Бериша обратился к Ташуеву

Один из лидеров грозненского «Ахмата» Бернард Бериша обратился к бывшему наставнику команды Сергею Ташуеву. Известный специалист покинул грозненцев на минувшей рабочей неделе после поражения в гостях от клуба из второй половины турнирной таблицы – нижегородского «Пари НН».

«Хотел бы поблагодарить Ташуева в «Ахмате» и пожелать ему успехов в дальнейшей работе», - цитирует Беришу «Матч ТВ».

Напомним, что после ухода Ташуева спустя несколько дней «Ахмат» возглавил многолетний помощник Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко. Под его руководством грозненцы уже одержали первую победу.