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Бериша обратился к Ташуеву

20 Августа 2023 • 23:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
26.08 19:30

Один из лидеров грозненского «Ахмата» Бернард Бериша обратился к бывшему наставнику команды Сергею Ташуеву. Известный специалист покинул грозненцев на минувшей рабочей неделе после поражения в гостях от клуба из второй половины турнирной таблицы – нижегородского «Пари НН».

«Хотел бы поблагодарить Ташуева в «Ахмате» и пожелать ему успехов в дальнейшей работе», - цитирует Беришу «Матч ТВ».

Напомним, что после ухода Ташуева спустя несколько дней «Ахмат» возглавил многолетний помощник Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко. Под его руководством грозненцы уже одержали первую победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Бернард Бериша Ахмат
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