Малышев – о Бабиче: «Ждите официального объявления»

Гендиректор столичного «Спартака» Олег Малышев высказался об игроке, который вот-вот пополнит состав «красно-белых». Это сербский защитник Срджан Бабич, прошлым клубом которого была испанская «Альмерия».

«Ждите официального объявления. Оно выйдет, когда мы финализируем все аспекты. На игре Бабич был, приехал посмотреть», - цитирует Малышева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 27-летний игрок уже подписал трудовой договор с «красно-белыми». За игрока московский клуб заплатит 5 млн евро.

Минувшим вечером «Спартак» проиграл «Зениту» дома (1:3). О подробностях матча читайте в нашем обзоре.