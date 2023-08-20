Ярошик: «Позорная игра, конечно, как можно так выходить на поле...»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик поделился впечатлениями от игры с «Ахматом» (0:4) для «Матч ТВ».

- Не знаю, что комментировать, просто подарили игру сопернику, поздравим его с победой, нового тренера. Конечно, во втором тайме уже мы просто не могли ничего сделать. Мы сами себе не могли создать моменты. Позорная игра, конечно, как можно так выходить на поле? Лететь сюда, столько часов готовиться к этой игре и так выходить на поле… Я всегда защищал своих игроков, но в такой игре, как сегодня, они вышли зря. Позор, конечно.

- Вы очень много владели мячом, особенно во втором тайме, и давление оказывали. Чего именно не хватало, чтобы остроту какую-то создавать?

- Остроту в последних 30 метрах… То, что мы владели мячом на своей половине в глубине, это никого не интересует. Мы тоже должны создавать моменты перед воротами соперника, а мы вообще не создаем, не можем выполнить хорошую подачу или зацепиться за мяч, кого-нибудь обыграть, выиграть борьбу. Это повторяется, поэтому мы не можем забить гол.

- Сейчас у «Оренбурга» не самая хорошая ситуация. Насколько высокий у вас кредит доверия со стороны руководства? Если она будет, к отставке вы готовы?

- Я это не решаю, просто работаю и стараюсь как можно лучше настроить игроков, но сегодня это была наша самая худшая игра под моим руководством. Этот вопрос надо задавать руководству.