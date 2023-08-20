Ромащенко: «Работы, как мы видим, непочатый край, не надо витать в облаках»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко поделился впечатлениями от игры с «Оренбургом» для «Матч ТВ».

- Наверное, для дебюта лучше не придумаешь?

- Победа всегда хороша, всегда важна. Для начала, да, можно сказать, что это хороший первый шаг. Работы, как мы видим, непочатый край. Не надо витать в облаках. Мы прекрасно видим, над чем нам еще предстоит работать. Поэтому победа, конечно, приятная, потому что у нас в последних матчах были неудачные серии. Мы настраивались на это, я рад, что нам сегодня удалось просто взять три очка.

- Мы видели, что «Ахмат» сегодня не так много владел мячом. Это из-за стиля игры «Оренбурга» была такая тактика, или нам стоит ждать, что «Ахмат» будет больше играть вторым номером?

- Здесь мы отталкивались от соперника, хотя это не самая главная причина, поверьте мне. Меня не устраивает такой футбол, я могу сказать сразу, потому что очень маленький процент владения мячом, что не соответствует нашей философии тренерского штаба. Но здесь есть и другие факторы. На что команда на сегодняшний день готова, то она и показывает. Конечно, не стоит забывать об «Оренбурге», надо отметить работу тренерского штаба, который создал такую команду в прошлом году, и вот она по накатанной движется. Это тоже не так просто отнимать мяч, которые им хорошо владеют. Повторюсь, хочу поблагодарить свою команду, своих игроков, потому что, несмотря на те сложности, которые небольшие были у ребят, они за полтора дня услышали нас. Мы постарались максимально эффективно донести какие-то тактические моменты, которые сегодня где-то удавались лучше, где-то хуже, но в целом я думаю, они нас услышали. За это стоит их поблагодарить, они молодцы сегодня.

- В ближайшие 10 дней еще два матча, кубковый и чемпионата, затем перерыв. Он, наверное, сейчас нужен будет вам?

- Любая пауза нам сейчас на руку, потому что мы поближе познакомимся, за это время до перерыва мы будем более глубоко знать состояние игроков и детально. У нас анализ этого всего будет. Исходя из этого анализа мы будем корректировать подготовку к ближайшим матчам и рестарту, который будет после паузы.