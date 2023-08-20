«Оренбург» забивал соперникам на протяжении девяти гостевых матчей РПЛ подряд

«Оренбург» воскресным вечером прервал выездную серию результативности. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», игроки уральского клуба поражали ворота своих соперников в рамках РПЛ на выезде на протяжении девяти матчей.

Лишь воскресным вечером в игре против «Ахмата» оренбуржцам не удалось забить – игра завершилась сухой разгромной победой грозненцев – 4:0.

Напомним, что подопечные Ярошика до сих пор не могут победить в РПЛ. После пятого тура у клуба лишь один набранный балл благодаря ничьей с казанским «Рубином» (1:1).

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