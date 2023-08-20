Прудников: «Спартаку» не стоит отчаиваться»

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников поддержал игроков «красно-белых» после домашнего поражения в дерби с «Зенитом» (1:3). Игра состоялась в воскресенье в рамках пятого тура РПЛ.

«Очень жаль, что спартаковцы проиграли на своем стадионе при своих болельщиках. Тем не менее не надо отчаиваться. Еще практически весь сезон впереди», - цитирует Прудникова «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» примет дома грозненский «Ахмат». После поражения у команды Гильермо Абаскаля девять очков и шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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