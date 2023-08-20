Только два центральных полузащитника РПЛ забили с прошлого сезона больше, чем Тимофеев

Воскресным вечером полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев забил свой второй гол в новом сезоне РПЛ. Он пришёлся в ворота «Оренбурга» в домашнем матче (4:0).

Любопытно, что гол стал для Тимофеева десятым в РПЛ с начала сезона-2022/23. Как сообщает Opta Sports, только для футболиста Премьер-лиги среди центральных забивали больше - это Эдуард Сперцян из «Краснодара» (13) и ветеран РПЛ Кристиан Нобоа из «Сочи» (12).

О том, как складывалась игра грозненцев и оренбуржцев, читайте более подробно в обзоре от нашей редакции.