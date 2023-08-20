Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «красно-белых» в матче против «Зенита».

«Я относился к тем людям, которые не считали «Зенит» фаворитом. Когда, если не сейчас, победить питерцев. Но кто знал, что Вендел вернётся? Он непонятно, где гулял, а теперь вернулся, вышел на поле и решил всё. Дуглас у них тоже в порядке, Клаудиньо, Кассьерра. Я не думал, что Вендел будет играть, что он так решит. Поэтому считал «Спартак» фаворитом. «Зенит» всё-таки превосходит «Спартак» по составу. У них есть Вендел, есть Барриос и есть Дуглас Сантос. Промеса мы сегодня не увидели, честно говоря. У «Спартака» тоже есть игроки хорошего уровня, но они не сыграли. А перед Венделом я просто снимаю шляпу. Человек несколько месяцев непонятно, где ездил, а сегодня вышел и просто решил всю игру», - сказал Мостовой.