«Оренбург» не забил в трёх матчах РПЛ подряд – столько игр без голов у клуба было в прошлом сезоне

«Оренбург» под руководством Иржи Ярошика не может отличиться голом в трёх матчах Российской премьер-лиги подряд.

Как сообщает Opta Sports, столько же игр без забитых голов было у уральского клуба в прошлом сезоне Премьер-лиги.

Напомним, что воскресным вечером оренбуржцы потерпели очередную неудачу в РПЛ. Команда Ярошика крупно уступила в гостях «Ахмату» - 0:4. После матча оренбуржцы осели на самом дне турнирной таблицы РПЛ – у клуба, который финишировал седьмым в прошлом сезоне, всего один балл и 16 место.