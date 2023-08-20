Ромащенко стал первым тренером «Ахмата», разгромно победившим в дебютном матче РПЛ

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко стал первым тренером в истории клуба, дебютный матч которого в РПЛ завершился разгромной победой его подопечных. Фактом делится Opta Sports.

Напомним, что Ромащенко официально возглавил «Ахмат» лишь пару дней назад. Он пришёл в клуб после того, как на неделе пост главного тренера покинул Сергей Ташуев.

Воскресным вечером «Ахмат» разгромил на своём поле многострадальный «Оренбург» Иржи Ярошика – 4:0.

В следующем туре грозненцы отправятся в Москву, где встретятся со «Спартаком».

«Ахмат» разорвал «Оренбург» в дебютном матче Мирослава Ромащенко