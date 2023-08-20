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«Ахмат» разорвал «Оренбург» в дебютном матче Мирослава Ромащенко

20 Августа 2023 • 21:55 Комментировать
Ахмат
4:0
Оренбург
окончен

«Ахмат» и «Оренбург» встретились в рамках чемпионата России. Матч пятого тура РПЛ состоялся 20 августа на стадионе «Ахмат Арена».

Протокол игры  
Ахмат4:0Оренбург
(1:0) Тимофеев Артём9'  
(2:0) Бериша Бернард24'  
(3:0) Ильин Владимир35'  
(4:0) Рейжерс Камило86'  
Шелия ГиоргиТодорович Дарко 76' (Уциев Ризван ( 76') Челикович ЯсминБогосавац Мирослав 83' (Харин Евгений ( 83') Семёнов АндрейИльин Владимир  59'Бериша Бернард 83' (Ковачев Светослав ( 83') Олейников Иван 77' (Диванович Заим ( 77') Камилов Владислав 76' (Рейжерс Камило ( 76') Тимофеев АртёмКонате Мохамед II
Запасные: Ташаев РизванМацуев МинкаилЯкуев МагомедАхмедов МикаилБыстров МаратОпарин Михаил
Ходанович АндрейПерес МатиасПеченин КириллГойкович Ренато  37'Адамов Арсен 46' (Капленко Кирилл ( 46') Флорентин Сесар Габриэль  74'Вера Лукас ГабриэльБашич Иван 46' (Хотулёв Данила ( 46') Оганесян Степан 46' (Куэро Джастин ( 46') Марин Джимми 62' (Обухов Владимир ( 62'  74') Ковалёв Юрий 46' (Сидоров Максим ( 46')
Запасные: Сиваков МихаилТитков НиколайКеняйкин АлексейСысуев НиколайПолуяхтов ВладимирГогличидзе ЛеоГюрлюк Эмирджан
20 августа. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

«Ахмат» отвратительно начал сезон (5 поражений в 6 матчах), что очень сильно контрастировало с отличным завершением прошлого. Поэтому руководители клуба ждать не стали и совершили первую тренерскую отставку сезона – вместо Сергея Ташуева был приглашён Мирослав Ромащенко. Крещение боем ему обеспечил «Оренбург», тоже возглавляемый молодым и неопытным тренером – Иржи Ярошиком.

Не прошло и десяти минут, как футболисты «Ахмата» поздравили Ромащенко с первым официальным матчем, и подарком стал не галстук. Диагональ Ильина на левый угол вратарской площади нашла Конате. Мохамед пробил по кратчайшему пути, но у штанги парировал удар Андрей Ходанович. Однако сейв остался лишь для статистики, первым на добивание подоспел Артём Тимофеев, и вытянутой ногой-шпагой проткнул мяч в сетку – 1:0.

Быстрый гол никак игру не взбодрил, скорее даже усыпил. Может оставшаяся жара так влияла, а может «Ахмат» уверенно сушил игру, но на поле ровным счётом ничего не происходило. Поддерживали такое спокойное течение и болельщики, тихо наблюдавшие за происходящим. Удивительно, но даже в этом темпе «Ахмат» забил второй мяч. После подачи от угла поля и удара Конате мяч заметался по вратарской «Оренбурга», отскочив в итоге к Берише. А Бернард со страшной силой вогнал его под перекладину – 2:0.

До конца первого тайма «Ахмат» успел заколотить и третий мяч, этим удивив ещё больше. Все моменты грозненцы реализовали, даже больше. А «Оренбург» был ужасно инертен. Бериша отдал передачу на Ильина, Владимир абсолютно никаких помех не встретил на пути к штрафной площади, в завершении пробив метров с 20. Мяч влетел точно под штангу – 3:0. Гости будто не замечали постоянных набегов «Ахмата», никак на них не отвечая.

Наконец случился и нереализованный момент: Бериша вошёл в штрафную площадь, на замахе убрал Адамова и классно пробил в дальний, но в блестящем броске спас гостей Ходанович. Ярошик пытался изменить игру заменами и после перерыва сделал сразу четыре! Вышли Сидоров, Хотулёв, Куэро и Капленко. На исходе часа игрового времени Обухов появился вместо Марина, но ни одна перестановка на игру не повлияла.

«Ахмат» очень спокойно довёл матч до победы, так и не допустив момента у своих ворот. А вот Бериша в концовке опять заходил на дубль, после ошибки Хотулёва убежав на рандеву с голкипером. Сместился к флангу Бернард и сильно пробил, но сотряс штангу вместо сетки. Повезло гостям, но четвёртый гол всё-таки случился. Диванович прострелил от лицевой, рикошет доставил мяч на Камило, которого забыли на дальней штанге, и бразилец свой шанс использовал – 4:0.

«Ахмат» с Ромащенко начал очень круто. Просто разорвали «Оренбург» в дебютном матче нового главного тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ахмат
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