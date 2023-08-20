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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кассьерра забил в РПЛ уже в два раза больше, чем в прошлом сезоне

20 Августа 2023 • 21:52 Комментировать
Зенит
...
Урал
26.08 15:00

Колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра в текущем сезоне РПЛ забил уже больше голов, чем за сезон прошлый.

Ранее он дважды поразил ворота «Пари НН» в первом туре и единожды ворота «Ростова» в туре втором. В сезоне-2022/23 у него было лишь два гола в матчах Премьер-лиги.

Любопытно, что все из своих четырёх голов колумбиец оформил на выезде.

В воскресном дерби Кассьерре, напомним, удалось снова отличиться в рамках недавно стартовавшего сезона РПЛ. Он забил третий, последний гол своей команды в матче и установил окончательный его счёт – 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Кассьерра
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