Вендел в третий раз в карьере забил два и более гола в матче РПЛ

Бразильский легионер «Зенита» Маркус Вендел воскресным вечером оформил свой второй дубль в рамках Российской премьер-лиги и третий раз в карьере оформил два и более гола за один матч РПЛ.

Как сообщает Opta Sports, ранее Вендел оформлял по два гола и больше за матч лишь в ворота столичного ЦСКА в 2021 году и забивал хет-трик в ворота «Оренбурга» в 2022 году.

Напомним, что благодаря голам Вендела зенитовцы увезли из Москвы уверенную и важную победу со счётом 3:1. Более подробно о том, как это было, читайте в нашем обзоре.