Только с одним клубом после «Зенита» «Спартак» провёл более длинную серию без побед в чемпионате страны

Воскресным вечером московский «Спартак» вновь не смог победить питерский «Зенит». Теперь серия без побед над клубом из Санкт-Петербурга в рамках РПЛ составляет у «красно-белых» 11 матчей.

Что любопытно, только против столичного ЦСКА у «Спартака» была более длительная серия без побед в рамках чемпионата России. Она составляла 14 матчей подряд и длилась с 2001 по 2008 годы.

Напомним, что прошедший в Москве на «Открытие Банк Арене» поединок завершился со счётом 3:1 в пользу питерцев. Более подробно о нём можно прочитать в нашем ревью.