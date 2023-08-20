«Ахмат» 133 домашних матча РПЛ не мог выиграть первый тайм с разгромным счётом

Грозненский «Ахмат» после первого тайма матча против «Оренбурга» громил своего соперника – 3:0.

Любопытно, что целых 133 матча до этого момента грозненцы не могли завершить первый тайм домашнего матча в рамках Премьер-лиги с разгромным счётом. Фактом делится телеграм-канал «Цифроскоп».

Напомним, что недавно стартовал второй тайм этой игры, «Ахмат» по-прежнему впереди – 3:0. В составе грозненского клуба голами отличились Артём Тимофеев, Бернард Бериша и Владимир Ильин. Следить за ходом матча можно благодаря текстовой трансляции от LiveResult.ru.