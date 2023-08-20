Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» 133 домашних матча РПЛ не мог выиграть первый тайм с разгромным счётом

20 Августа 2023 • 21:15 Комментировать
Ахмат
4:0
Оренбург
окончен

Грозненский «Ахмат» после первого тайма матча против «Оренбурга» громил своего соперника – 3:0.

Любопытно, что целых 133 матча до этого момента грозненцы не могли завершить первый тайм домашнего матча в рамках Премьер-лиги с разгромным счётом. Фактом делится телеграм-канал «Цифроскоп».

Напомним, что недавно стартовал второй тайм этой игры, «Ахмат» по-прежнему впереди – 3:0. В составе грозненского клуба голами отличились Артём Тимофеев, Бернард Бериша и Владимир Ильин. Следить за ходом матча можно благодаря текстовой трансляции от LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Пари НН Пари НН
2
0
2.36 3.45 3.15
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Зенит Зенит
1
3
3.10 3.90 2.22
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Оренбург Оренбург
4
0
1.82 4.00 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
21:52 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра забил в РПЛ уже в два раза больше, чем в прошлом сезоне
21:46 · Россия. Премьер-лига
Вендел в третий раз в карьере забил два и более гола в матче РПЛ
21:44 · Россия. Премьер-лига
Караваев: «3:1 - считаю, это круто, классная победа»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Только с одним клубом после «Зенита» «Спартак» провёл более длинную серию без побед в чемпионате страны
21:30 · Россия. Премьер-лига
Дерби «Спартака» и «Зенита» посетили почти 34 тысячи болельщиков
21:24 · Россия. Премьер-лига
Как забивали Вендел и Соболев - видео видео
21:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Парфёнов: «Результатом я не удовлетворён»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Соболев отыграл один мяч в поединке против «Зенита» 2
21:15 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» 133 домашних матча РПЛ не мог выиграть первый тайм с разгромным счётом
21:11 · Россия. Премьер-лига
Вендел оформил дубль в матче со «Спартаком»
20:59 · Россия. Премьер-лига
Гудиев: «Играли не только за себя, но и за Евсеева»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Факела» прокомментировал первую победу в сезоне РПЛ
20:44 · Россия. Премьер-лига
Марков забил головой почти половину своих голов в РПЛ
20:41 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» ещё до перерыва громит «Оренбург»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Пари НН» не могут забить в гостях шесть матчей подряд
Все новости
Рекомендуем