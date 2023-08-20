Гудиев: «Играли не только за себя, но и за Евсеева»

Вратарь воронежского «Факела» Виталий Гудиев прокомментировал уверенную победу своего клуба над «Пари НН» (2:0) в рамках пятого тура РПЛ. Напомним, что победа подарила «огнеопасным» первые очки в новом сезоне Премьер-лиги – команда ушла с последнего места турнирной таблицы.

«Играли сегодня не только за себя и команду, но и за нашего тренера. Он нас всегда поддерживает, и мы должны были его поддержать», - цитирует вратаря Metaratings.

В рамках шестого тура Премьер-лиги «Факел» снова сыграет дома. Соперником станет лидер турнирной таблицы – «Краснодар».

«Факел» одержал первую победу в РПЛ