Форвард «Факела», один из героев победы над «Пари НН» (2:0) Евгений Марков забил головой почти половину своих голов в РПЛ.

Как сообщает Opta Sports, ударами головой Марков оформил 11 из 24 голов, что составляет 46%.

Выше процент голов головой в чемпионате России только у экс-форварда «Анжи» и «Ростова» Яна Голенды (50%) и бывшего нападающего «Рубина» и «Урала» Игоря Портнягина (48%). Учитывались игроки, забившие как минимум 20 голов.

Подробнее о первых набранных в сезоне РПЛ трёх очках «Факела» читайте в нашем обзоре.