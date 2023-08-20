Игроки «Пари НН» не могут забить в гостях шесть матчей подряд

Игроки нижегородского «Пари НН» не могут отличиться голом на чужом поле уже в шести матчах Российской премьер-лиги подряд, сообщает Opta Sports. Также примечательно, что нижегородцы ушли с поля без голов в восьми из последних 11 матчей в рамках РПЛ.

Напомним, что в воскресенье вечером команда Сергея Юрана гостила в Воронеже у «Факела» и проиграла – 0:2. Добытая победа позволила хозяевам одержать первую победу в рамках нового сезона РПЛ и набрать три очка.

У нижегородцев после пяти прошедших туров чемпионата России – четыре очка и 13-е место.