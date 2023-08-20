«Ахмат» быстро открыл счёт в матче с «Оренбургом»

Неудачники старта сезона, «Ахмат» и «Оренбург», играют в матче пятого тура Премьер-лиги. Грозненцы отметились быстрым голом и ведут в счёте уже на девятой минуте. Дарко Тодорович со штрафного доставил мяч к воротам гостей, там Мохамед Конате нанес удар головой с отскоком от газона, голкипер добрался до мяча, но не смог его далеко отбить, и Артём Тимофеев направил мяч в сетку ворот.

Новая команда Мирослава Ромащенко ведет 1:0 и в онлайн-таблице взлетает на девятое место. Ее соперник остается последним. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.