Ярошик удивился отставке Ташуева

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик дал для «Матч ТВ» перед матчем с «Ахматом».

- У «Ахмата» новый тренер, тяжело в подготовке, когда у соперника меняется наставник. Насколько это добавляет головной боли?

- Конечно, все это немножко меняет. Может быть, этого немного не хватало «Ахмату», что придет новый тренер, игроки захотят показывать лучший футбол и лучше биться за результат. Это нам не на пользу, при том тренере [Сергее Ташуеве] команда занимала очень высокое место в прошлом году, но через четыре тура он заканчивает работу здесь. Это не мое дело. Это неприятно, но нам тоже надо бороться и побеждать, потому что у нас тоже одно очко. Посмотрим, две команды будут сегодня встречаться и бороться за победу.