Ромащенко: «Безусловно, было слишком мало времени, чтобы более глубоко и детально что-то проанализировать»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» перед матчем с «Оренбургом».

- Буквально двое суток вы с командой. Насколько тяжело за такое время было определиться с состоянием команды и выбрать стартовый состав?

- Хочу сначала сказать, что я рад вернуться в знакомый мне город Грозный, знакомую мне команду и повстречаться со знакомыми мне болельщиками. Это первое. Второе: действительно времени было слишком мало, мы только начали знакомиться с командой, соответственно, безусловно, было слишком мало времени, чтобы более глубоко и детально что-то проанализировать и докопаться до каких-то моментов, которые нас интересуют. Тем не менее, мы делали это. Кое-что нам известно. Постарались при подготовке к этому матчу всё это учитывать.

- «Оренбург» тоже неважно стартовал, но, тем не менее, насколько сложный соперник? Что выделите у команды, насколько вам будет тяжело?

- Как вы знаете, последние два с небольшим года мы отсутствовали в России. Тем не менее, фрагменты матчей удалось посмотреть или как минимум хайлайты. Постарались использовать минимальное время, чтобы подготовиться к сопернику, выявить его сильные и слабые стороны. Могу сразу сказать, что в независимости от соперника мы каждого из них будем уважать, но всегда будем исходить от себя. Поэтому что-то успели ребятам показать и обговорить, командно и индивидуально. Соответственно сегодня постараемся это применить на поле. Получится или нет - игра покажет, но надеюсь, что все будет хорошо.