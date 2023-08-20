Марков: «Получилось, что я один, чиркнул и забил»

Лучший футболист матча «Факел» - «Пари НН» Евгений Марков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- В прошлом сезоне матч с «Пари НН» сложился для вас не очень удачно, сегодня забить и стать лучшим игроком для вас было особо важно?

- Самое важное, что мы сегодня победили, потому что мы четыре игры не могли выиграть. В двух из них мы были обязаны набирать очки, но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что все четыре матча мы проиграли. Поэтому сегодня все молодцы, команда, болельщики были единым целым. Мы все очень рады этой победе, поэтому всё круто.

- Против Кирилла Гоцука всегда трудно играть наверху, но вы все равно забили со «второго этажа». Как это получилось?

- Не знаю, как. Все быстро получилось. Ильнур принял мяч, посмотрел, он подал и перебил как раз того же Гоцука. Получилось, что я один, чиркнул и забил.

- Для вас выходить на замену и забивать или все-таки начинать игру в стартовом составе?

- Для меня самое главное, чтобы команда выигрывала. А все остальное дальше не имеет значения.