Глава Воронежской области поздравил «Факел» с первой победой в сезоне РПЛ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил флагман воронежского футбола, «Факел» с первой победой в новом сезоне Российской премьер-лиги. Команда обыграла дома прямого конкурента - нижегородский «Пари НН».

«Поздравляю с первой победой в РПЛ! Было сложно, но вы, как настоящая команда, бились до конца. Уверен, дальше наше турнирное положение будет улучшаться. Огнеопасные, только вперёд!», - пишет Гусев в телеграм-канале.

Напомним, что «Факел» оформил вечером первую победу в РПЛ, но не в сезоне. Ранее воронежцы в рамках второго тура группового этапа Кубка России обыграли столичный ЦСКА – 2:0.

После победы «Факел» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ с тремя баллами. До этого у команды было лишь четыре поражения.