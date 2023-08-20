В «Динамо» раскрыли сумму трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин ответил на вопрос о сумме трансфера полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Правда, что за Захаряна заплатили 12 миллионов евро. Он столько и стоит на самом деле. Хороший футболист, много было команд, которые готовы были его пригласить в Европу», — цитирует функционера «КП Спорт».

Напомним, ранее 20-летний Захарян пополнил состав «Реал Сосьедада», подписав с испанским клубом трудовой договор на шесть лет.

Захарян может дебютировать за новую команду уже в следующие выходные. 25 августа «Реал Сосьедад» встретится с «Лас-Пальмасом» в рамках третьего тура чемпионата Испании.