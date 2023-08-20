«Факел» одержал первую победу в РПЛ, в большинстве додавив «Пари НН»

«Факел» и «Пари НН» встретились в рамках чемпионата России. Матч пятого тура РПЛ состоялся 20 августа на стадионе «Центральный».

Воскресную программу пятого тура открыли в Воронеже. «Факел», у которого было ноль очков после четырёх туров, принимал «Пари НН» в четырьмя баллами в активе. Дуэль аутсайдеров конечно же получилась максимально напряжённой. Мало кто сомневался, что обойдётся без спорных судейских решений, стыков, возможно, удалений. Так и произошло, но обо всём по порядку.

Воронежские болельщики обеспечили «Факелу» невероятную поддержку, при которой хозяева понеслись играть первым номером. Излишняя инициативность, однако, ничего кроме частых угловых не приносила. И только четвёртый из них закончился неплохим моментом: сама подача выдалась не очень удачной, но во второй волне атаки Александров приложился с дуги штрафной площади, едва не попав в самый угол ворот.

Далее уже Нигматуллину пришлось в игру вступить, когда дриблинг Альшина возымел свои плоды. Ильнур под углом просочился в штрафную площадь, зряче бил в дальний, но голкипер отвёл угрозу. Неожиданно помог хозяевам и Гоцук, видимо, дрогнувший под напором публики. Ошибся Кирилл, потерял Аппаева, после скидки Максимова, оказавшегося с глазу на глаз с голкипером. Правда, форвард завозился и пробить не сумел, а подоспевший Моцпан уже пальнул над перекладиной.

Только по самый занавес первого тайма робко ответил «Пари НН». Сначала Эдгар Севикян на дуге штрафной площади развернулся и плотно пробил – Гудиев был на чеку. Затем Гоцук замыкал кросс Калинского со стандарта, смахнув мяч чуть правее створа. И вроде только «Пари НН» забегал, как подвёл своих партнёров Александров. За две минуты второго тайма поймал он две жёлтые карточки – помешал ввести мяч в игру из аута, а потом срубил Моцпана. Удаление и последние полчаса гостям предстояло сыграть в меньшинстве.

Выстоять гостям не удалось. «Факел» вроде не атаковал ураганно или постоянно, но точечный навес Альшина нашёл в штрафной площади свободного Маркова, а Евгений головой пробил под перекладину – 1:0. А уже в компенсированное время «Факел» оформил и второй мяч. Масоэро выбил мяч у Маркова, но получился точнейший пас на Долгова. Александр тут же рванул вперёд, обыграл голкипера и закатил в пустые ворота - 2:0.

Есть первая победа «Факела» в РПЛ нового сезона, вообще первые набранные очки. Воронежцы покинули последнее место, отправив туда «Оренбург».