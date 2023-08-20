Александров – второй игрок в истории чемпионатов России, дважды удалённый за первые пять туров

Защитник «Пари НН» Виктор Александров в воскресном матче РПЛ против «Факела» удалился во второй раз в текущем сезоне Премьер-лиги. А сейчас идёт лишь пятый тур стартовавшего в июле чемпионата страны.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», Александров стал лишь вторым игроком в истории чемпионатов России, которого удалили во второй раз за первые пять туров. Первым и единственным таким футболистом до сей поры был экс-игрок «Сибири» Александр Макаренко. «Отличился» он в 2010 году, когда «Сибирь» на один сезон вышла в Премьер-лигу.

Напомним, что игра воронежцев и нижегородцев подходит к концу, впереди игроки «Факела» - 2:0.