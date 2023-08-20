​Ташуев удивлён тем, что ему не дали времени в «Ахмате»

Первая тренерская отставка нового сезона Премьер-лиги России произошла в «Ахмате». После поражения команды от «Пари НН» (0:2) грозненцы расстались с Сергеем Ташуевым. Тренер удивлён тем, что ему не предоставили времени на исправление ситуации.

«Сам удивляюсь, почему мне не дали время для исправления ситуации. Может быть, эмоции сыграли в сторону этого решения», - сказал Ташуев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Ташуев отметил, что сразу после матча с «Пари НН» он получил сообщение от президента клуба о своей отставке. После этого, по словам специалиста, они обменялись голосовыми сообщениями, и Ташуев услышал о том, что команде нужна встряска. Тренер сказал, что остался в хороших отношениях с руководителями клуба.

В воскресенье «Ахмат» сыграет против «Оренбурга», не пропустите текстовую трансляцию.