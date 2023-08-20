«Факел» открыл счёт в конце матча с «Пари НН»

«Факел» играет против «Пари НН» в матче пятого тура Премьер-лиги. В начале второго тайма гости остались вдесятером, до еще долго держали свои ворота в неприкосновенности. И лишь на 75-й минуте команда из Воронежа вышла вперед. С левого фланга Ильнур Альшин отправил мяч в штрафную, а там Евгений Марков убежал от опекуна и головой переправил мяч в сетку. Счет открыт - 1:0. Команда Вадима Евсеева близка к тому, чтобы набрать первые очки и покинуть последнюю строчку, у соперника четыре очка. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.