«Ахмат» назвал состав на первый матч при Ромащенко

Грозненский «Ахмат» и «Оренбург» назвали составы на очную игру в рамках пятого тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток к нему, напомним, прозвучит в 20:00, время московское.

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Семёнов, Богосавац, Челикович, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Ильин, Конате;

«Оренбург»: Ходанович, Адамов, Гойкович, Печенин, Перес, Оганесян, Ковалев, Башич, Марин, Вера, Флорентин.

Отметим, что грядущая игра станет первой для нового главного тренера грозненцев Мирослава Ромащенко. В течение рабочей недели он сменил на посту уволенного Сергея Ташуева.

Текстовую трансляцию игры кавказской и уральской команд проводит LiveResult.ru.