​Защитник «Пари НН» Александров заработал удаление за три минуты – для него это вторая красная в сезоне

В воскресенье вечером в рамках пятого тура чемпионата России играют «Факел» и «Пари НН». В начале второго тайма гости из Нижнего Новгорода остались в численном меньшинстве. Красную карточку получил защитник Виктор Александров. Он заработал удаление за три минуты, получив предупреждения на 52-й и 55-й минутах. Вторая жёлтая карточка, понятное дело, превратилась в красную.

Стоит сказать, что для Александрова это уже вторая красная карточка в сезоне 2023/2024. Ранее он был удалён с поля за фол последней надежды в матче первого тура Премьер-лиги против «Зенита».

Следить за матчем «Факел» - «Пари НН» можно в текстовой трансляции.