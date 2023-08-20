Экс-хавбек ЦСКА Миланов готов вернуться в РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Георгий Миланов ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию.

«Последние шесть месяцев я играл в Дубае, выступил очень хорошо. Но сейчас я без команды, жду предложений. Без проблем вернусь в Россию, если получу хорошее предложение», — приводит слова Миланова Metaratings.

Болгарин признался, что ему неважно, в какой стране выступать, главное – хорошее предложение и команда.

Напомним, Миланов защищал цвета «армейского» клуба с 2013 по 2018 год. На данный момент 31-летний футболист является свободным агентом. Согласно данным портала Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в один миллион евро.