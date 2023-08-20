Миланов надеется, что ЦСКА станет чемпионом

Экс-полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился комментарием о чемпионской гонке в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Краснодар» очень хорошо начал сезон и может быть конкурентом в борьбе за чемпионство. Понятно, что «Зенит» в последние годы доминирует в России, но я надеюсь, что этот сезон станет сезоном ЦСКА», — приводит слова Миланова Metaratings.

Напомним, болгарский хавбек выступал за «армейцев» с 2013 по 2018 год. На данный момент ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав за пять туров девять очков. Лидером чемпионата является «Краснодар» (13 очков).