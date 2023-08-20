Давила, который должен перейти в ЦСКА, попрощался с «Леоном»

Нападающий Виктор Давила, который в ближайшее время может заключить контракт с московским ЦСКА, попрощался с болельщиками «Леона».

«Сегодня настало время попрощаться с этим невероятным местом, которое было всегда рядом со мной помогало мне расти с первого дня. Моя благодарность клубу и болельщикам за безулсовную любовь. У меня здесь было прожито много радостей и прекрасных моментов.

Спасибо этому удивительному городу и всем его жителям за то, что подарили мне незабываемые моменты», - написал чилиец в своём социальной сети.

Ранее стало известно, что Давила не был включён в заявку «Леона» на новый сезон чемпионата Мексики.