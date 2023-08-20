Наумов назвал единственный козырь «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре «железнодорожников» в матче с «Краснодаром».

«Я увидел просвет в игре «Локомотива» только в конце матча, когда он сравнял счет. Единственный козырь, который остался у «железнодорожников» – это бойцовские качества», — приводит слова Наумова Vprognoze.

При этом функционер заявил, что у «Локомотива» нет игрового рисунка, из-за этого в игре теряется Пиняев, а Жемалетдинов почти не был готов к матчу с «быками».

Напомним, встреча пятого тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом» завершилась со счетом 1:1.