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Гершкович: «Матч «Спартак» – «Зенит» может оказаться феерическим» эксклюзив

20 Августа 2023 • 17:28 Комментировать

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым предвосхитил центральный матч 5-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».

- Матч «Спартака» и «Зенита» может оказаться феерическим с точки зрения большого количества голов. И те, и другие не блещут в обороне, надо сказать. Предугадать счёт невозможно, но мне кажется, что будет забито много мячей.

- «Спартак» имеет сейчас в таблице больше очков, чем «Зенит». Можно ли в связи с этим считать «Спартак» фаворитом?

- Прошло всего четыре полных тура, и разница в очках практически минимальна, будем так говорить. «Зенит» при этом выиграл пять последних чемпионатов подряд. Ну и как в такой ситуации можно называть «Спартак» фаворитом? Да, он сыграет у себя дома, но слово «фаворит» здесь употреблять неуместно. А вообще, хочется не предугадывать, а насладиться игрой и не быть зависимым от своего мнения.

Матч «Спартак» – «Зенит» стартует сегодня, 20 августа, в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Михаил Гершкович Чемпионат России РПЛ
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