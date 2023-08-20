Евсеев: «У нас ноль очков, и это давит на футболистов»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- С одной стороны, у «Факела» в таблице ноль очков после четырех туров. С другой, победа над ЦСКА в Кубке и хорошая игра против «Зенита». Это повод для оптимизма сейчас? Я имею в виду эти две игры.

- Если у нас ноль в графе «Очки», значит, это не повод. Надо целостную игру показывать, а не определенные таймы. Над этим надо работать.

- Сегодняшняя игра определяющая для вашей команды на старте чемпионата?

- Для нас в данный момент любая игра определяющая. У нас ноль очков, и это давит на футболистов. Но вот наша задача тренерского штаба и руководителей - именно выйти из этого положения, раскрепостить футболистов, чтобы они не боялись играть и ошибаться. А уже за все остальное мы увидим.