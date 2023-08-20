Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался о разгромном поражении «Ростова» от «Сочи» со счётом 0:4 в матче пятого тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что не хочет драматизировать в нынешней ситуации, ведь проблема у команды у берегов Дона заключается в небольшой конкуренции в составе и большом количестве молодёжи, у которой отсутствует стабильность.

«Однако у меня есть уверенность в Карпине. У него есть принципы и умение их отстаивать», - приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

«Сочи» одержал разгромную победу со счётом 4:0 благодаря дублю Крамарича.