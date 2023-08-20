Юран: «Больших изменений не произошло в «Факеле»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».
- Тот результат, который показала ваша команда в прошлом матче, это то, что вы требуете и хотите от команды на данном этапе?
- Естественно, любой тренер требует побед, результат и делает команду.
- Недавно вы встречались с «Факелом» в конце прошлого сезона. Насколько сильно изменился соперник по сравнению с тем матчем?
- Это прошлый сезон, а это новый сезон. Больших изменений не произошло в «Факеле». В целом структура осталась.
- «Факел» здесь на домашнем поле навязывает силовой футбол с большим количеством единоборств. Сегодня ваша команда готова ввязаться в такой футбол или будет предлагать свой вариант ведения игры?
- Что значит «ввязаться»? Мы играем от себя, анализируем соперника. Есть требования и тактические задумки, каждая команда будет играть в свой футбол.
- То есть вы будете играть сегодня от себя?
- Мы будем играть в тот футбол, который нам должен принести результат.
Бан пользователя