Юран: «Больших изменений не произошло в «Факеле»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- Тот результат, который показала ваша команда в прошлом матче, это то, что вы требуете и хотите от команды на данном этапе?

- Естественно, любой тренер требует побед, результат и делает команду.

- Недавно вы встречались с «Факелом» в конце прошлого сезона. Насколько сильно изменился соперник по сравнению с тем матчем?

- Это прошлый сезон, а это новый сезон. Больших изменений не произошло в «Факеле». В целом структура осталась.

- «Факел» здесь на домашнем поле навязывает силовой футбол с большим количеством единоборств. Сегодня ваша команда готова ввязаться в такой футбол или будет предлагать свой вариант ведения игры?

- Что значит «ввязаться»? Мы играем от себя, анализируем соперника. Есть требования и тактические задумки, каждая команда будет играть в свой футбол.

- То есть вы будете играть сегодня от себя?

- Мы будем играть в тот футбол, который нам должен принести результат.