В «Урале» высказались о трансферной кампании клуба

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе клуба на трансферном рынке.

Спортивный деятель отметил, что не знает, завершена ли трансферная кампания, и если получится, то будут ещё переходы, но работа над усилением идёт.

«По позициям тоже не могу ничего сказать, наблюдаем за хорошими футболистами, селекционная служба, спортивный отдел, тренерский штаб работают», - приводит слова Иванова «РБ Спорт».

«Урал» показывает приличный футбол в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги и после пяти проведенных туров имеет в своём активе 13 набранных очков.