Бубнов: Торопу не хватает авторитета

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру вратаря ЦСКА Владислава Торопа в матче против «Динамо».

Встреча пятого тура чемпионата России завершилась победой «бело-голубых» со счетом 2:1.

«Тороп у ЦСКА смотрелся довольно неплохо. Он не допустил серьезных ошибок в таком важном для «красно-синих» дерби. Единственное, чего ему, возможно, пока не хватает, так это авторитета», — цитирует Бубнова Sportbox.

Как считает эксперт, Торопу тяжело командовать оборонительной линией, как это делает Игорь Акинфеев.

В нынешнем сезоне 19-летний Тороп принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил пять голов и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.