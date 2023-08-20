Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался о победе «Динамо» над ЦСКА в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что поражение «армейцев» является следствием физических проблем, ведь футболисты в ротации не являются равноценной заменой на освободившиеся места.

«Динамо» же использует свои шансы. Счастливые случайности все‑таки помогают команде Лички в какой‑то критической ситуации», - приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Марцела Лички одержали победу со счётом 2:1, уступая по ходу встречи.