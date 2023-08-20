​В «Динамо» высказались о ситуации с вратарями

Павел Пивоваров, который занимает должность генерального директора «Динамо», высказался о ситуации с вратарями.

Напомним, что недавно «Динамо» подписало контракт с белорусом Андреем Кудравцом. После этого футболист отправился в аренду в БАТЭ до конца 2023 года.

«Покупка Кудравца не означает, что зимой Лещук или Шунин покинут «Динамо», - сказал Пивоваров, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

«Динамо» после пяти сыгранных матчей нового чемпионата России имеет десять очков в своём активе. В субботу команда Марцела Лички обыграла на своём поле ЦСКА в московском дерби со счётом 2:1.