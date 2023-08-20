Бальбуэна: «Надеемся, что Карраскаль сможет присоединиться к «Динамо»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о возможном переходе в стан «бело-голубых» полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

Парагвайский футболист выразил надежду на то, что «Динамо» удастся усилиться в текущее трансферное окно.

«На самом деле мы надеемся, что некоторые игроки смогут присоединиться к нам, так как у нас есть футболисты, которые ушли. Это касается и Карраскаля, и других игроков, которые мечтают о возможности приехать», — цитирует Бальбуэну Metaratings.

Ранее сообщалось, что Карраскаль близок к переходу в «Динамо». Ожидается, что зарплата 25-летнего колумбийца в московском клубе составит 1,4 миллиона евро за сезон без учёта бонусов.

В прошлом сезоне Карраскаль провёл за ЦСКА 34 матча, в которых забил шесть голов и отдал столько же результативных передач.