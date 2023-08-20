Орещук: «Динамо» нужен центральный защитник и атакующий полузащитник»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о том, какие позиции необходимо усилить московскому клубу по ходу текущего трансферного окна.

«Нужен центральный защитник, атакующий полузащитник. Я бы сказал, ещё до чемпионата, что нужен опорник, но то, как играет Лаксальт, у меня вопросов к нему нет», — приводит слова Орещука Metaratings.

В пяти турах РПЛ «бело-голубые» набрали 10 очков и сейчас занимают третье место в турнирной таблице. Свой следующий матч «Динамо» проведёт 26 августа против «Рубина». Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.